Grande Fratello Vip, "Questo è il letto dove si toccava? Zorzi sconvolge il pubblico: confidenza privatissima sulla concorrente

25 febbraio 2021 a

a

a

Polemica sul Grande Fratello Vip. Nel mirino degli attenti telespettatori, un'uscita infelice di Tommaso Zorzi sull'amica Maria Teresa Ruta. La produzione ha chiesto ai concorrenti di trasferirsi momentaneamente nel cucurio. Qui i coinquilini della casa di Canale 5 hanno preso posto nei letti. Anche l'influencer milanese che si è subito lasciato andare a una battuta sull'ex concorrente: "È in questo letto - ha chiesto a Samantha De Grenet - che Maria Teresa Ruta si toccava?”. Imbarazzata la conduttrice ha comunque risposto: “Si, io stavo sotto e lei sta sopra…”. Non ha capito il dialogo Rosalinda Cannavò, che subito ha chiesto: “In che senso?”.

"Frequenta un tuo ospite". D'Urso, bomba su Urtis: strani incroci fuori dal GF Vip

Ma la Cannavò non è stata l'unica. Tanti i concorrenti che hanno chiesto delucidazioni. Tutti tranne Stefania Orlando, che è intervenuta richiamando tutti all’ordine: “Ragazzi dai…Tommaso basta…” Ma Tommaso non ne ha voluto sapere: “Beh ragazzi l’ha detto lei…”. "Non ha detto niente…Niente..Su…”, ha replicato a sua volta la Orlando che ha visto dalla sua parte molti fan del programma di Alfonso Signorini. Questi sono d'accordo nel chiedere alla produzione di dare una strigliata al giovane concorrente.

"Una malata mezza lesbica". Orrore puro contro Dayane Mello, raptus di Tommaso Zorzi: finisce in disgrazia?

"Vi siete inventati che Dayane ha detto che sua nipote 16enne ha una vita sessuale attiva (e non ci sarebbe nulla di male). Ora tutto ok su Tommaso che deride una confidenza di MTR (60enne)? Seguite una linea e portatela avanti", tuona un utente mentre un altro gli fa eco così: "Ma deriderla così dicendo a tutti una confidenza è davvero di cattivo gusto. E poi oggi, proprio sul vostro #, vi siete scandalizzati per Dayane che ha detto di sua nipote 16enne che ha una vita sessuale attiva (non lo ha detto e non ci sarebbe niente di male)". Insomma, non sono mancate le critiche.

Avanti un altro in prima serata, Bonolis "ribalta" Mediaset. Fonti certe: "Puntata speciale, chi avrà in studio". Ma davvero?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.