Ogni Mattina, Roberta Capua blocca Adriana Volpe: "Non ne voglio sapere niente"

26 febbraio 2021 a

Massimiliano Rosolino è l’inviato ufficiale de L’Isola dei Famosi, il programma condotto da Ilary Blasi che andrà in onda su Canale 5 subito dopo il Grande Fratello Vip. Non vuole saperne niente, però, Roberta Capua, ex fidanzata del campione di nuoto. Ospite di Adriana Volpe a Ogni Mattina, di fronte a una domanda della conduttrice, ha detto: “Non ne voglio sapere di questa storia, non è che è finita male ma appartiene ad un’altra vita, non c’è niente da raccontare”. E ancora: “Non è una cosa che gradirei, per rispetto di quello che vivo oggi”.

L’ex miss Italia, infatti, ha poi raccontato in che modo il suo attuale marito, Stefano Cassoli, l’ha conquistata. La Capua ha spiegato che si sono conosciuti quando entrambi avevano 40 anni, ma nessuno dei due è stato particolarmente romantico: “Non si è perso in troppe smancerie…È stato molto diretto, nell’approccio, nel raccontarsi”. I due, poi, si sono sposati nel 2011, dopo la nascita del figlio Leonardo.

La Capua, nel salotto della Volpe, ha poi ricordato la sua partecipazione a Celebrity Masterchef. La conduttrice, infatti, prese parte alla prima edizione del talent culinario, arrivando anche a vincere: “È stata una cosa molto difficile”, ha ammesso la Capua, dicendo di essere orgogliosa di quella vittoria, perché non pensava di poter reggere i ritmi e la tensione del programma.

