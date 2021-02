Il Cantante Mascherato, il video molto spinto di Alessandra Mussolini: dietro le quinte, "vestita" così. Senza precedenti

27 febbraio 2021 a

Ieri sera, venerdì 26 gennaio, la finalissima de Il Cantante Mascherato, la trasmissione condotta in prima serata su Rai 1 da Milly Carlucci. Finalissima ricca di emozioni e che ha visto sul podio tre maschere carismatiche e affascinanti: Lupo, Farfalla e Pappagallo. Ad aggiudicarsi questa edizione del programma, alla fine è stato il Pappagallo, lui il più votato dalla giuria e dal pubblico, che ha detto la sua tramite i social network. Sotto al costume del volatile, così come in molti avevano già indicato da settimane, effettivamente si nascondeva Red Canzian, l'ex componente dei Pooh, che he ringraziato la Carlucci per averlo coinvolto nel progetto.

Ma ad aver preso parte alla puntata anche, ovviamente, Alessandra Mussolini, la Duciona sempre più lanciata nel suo ruolo televisivo. E poco prima della diretta, sul suo profilo Twitter, l'ex europarlamentare ha postato un video assolutamente peculiare. Pochi secondi, in cui ha affermato: "Stiamo per iniziare la trasmissione su Rai 1 del cantante smascherato, perché io ero percorella: non vedo l'ora di vedere tutti gli altri", ha ricordato. Ma a colpire, in verità, è il vestito nero scollatissimo con il quale la Mussolini ha deciso di presentarsi, oltre ai capelli viola, che sono un effetto di un filtro grafico.

E così, insomma, cala il sipario su Il Cantante Mascherato, che ha archiviato la sua seconda edizione raggiungendo buoni risultati in termini di share. Tanto che la Carlucci, congedandosi col pubblico al termine della finalissima, ha già rivelato che si terrà una terza edizione, nei primi mesi del 2022. Nell'autunno di quest'anno invece Milly sarà al timone di Ballando con le Stelle, nuova edizione di un programma che ormai è un classicone in Rai.

