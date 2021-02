Cantante mascherato, Albano Carrisi attacca: "Un grave e colossale equivoco". Imbarazzo internazionale

20 febbraio 2021 a

a

a

Il Cantante mascherato di Milly Carlucci mette in imbarazzo Albano Carrisi. Grande protagonista della versione spagnola dello show musicale di grande successo di Rai1, il Leone di Cellino San Marco è stato trascinato nelle polemiche per non aver citato la propria passata avventura nell'edizione italiana nel corso della sua partecipazione a Mask singer. Un'accusa abbastanza bizzarra, anche perché l'attaccamento di Al Bano alla Rai e all'Italia in generale non possono essere messe in discussione in alcun modo. Eppure, qualcuno l'ha tirato in ballo in modo proditorio. E il cantante salentino risponde a modo suo.

"Penso a te". Albano Carrisi spiazza tutti: messaggio a sorpresa, la figlia Jasmine si emoziona in studio

"Non sussiste nessuna omissione né dimenticanza - ha spiegato Carrisi, decisamente stizzito, in una intervista al settimanale Voi -: anzi è un grave e colossale equivoco, che sono contento di smentire in questa intervista, confermando che ho citato l’esperienza italiana".

"Possibile che non lo sappiano". Anna Tatangelo-D'Alessio, una pericolosissima "trappola" da Milly Carlucci?

Risposta dalla lieve vena polemica anche a chi lo vorrebbe sul palco del Festival di Sanremo, non da concorrente o da superospite ma direttamente nelle vesti di conduttore e direttore artistico, come accaduto con grandissimo successo al suo collega Claudio Baglioni. "È l’ultimo dei miei pensieri - replica Al Bano -, proprio non ci tengo. Se i miei colleghi fanno una scelta, non mi metto nell’ottica di volere altrettanto". Più chiaro di così, non si potrebbe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.