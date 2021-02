Verissimo, Andrea Zenga picchia durissimo: "Quello che mio padre ha capito". E mostra una foto: dalla Toffanin, la "prova" schiacciante

27 febbraio 2021 a

a

a

Andrea Zenga, ospite di Verissimo in onda su Canale 5, ha parlato con Silvia Toffanin della sua esperienza al Grande Fratello Vip. Ha parlato della storia d'amore nata nella casa con Rosalinda Cannavò e anche del difficile rapporto con il papà Walter, ex portiere dell'Inter e della Nazionale. "È stata una cosa molto naturale che speriamo porti a qualcosa di molto importante fuori. Lei è stata esplicita su Dayane Mello, per Rosalinda è solo un'amicizia. È stata chiara. Le basi ci sono tutte e speriamo che nasca l'amore. È stato un percorso forte e costruttivo. Sono stato me stesso, nei pregi e nei difetti e questo mi ha dato soddisfazione. E sono contento che mia madre e mio fratello siano orgogliosi di me", ha spiegato.

Chi è davvero Zenga? Appena uscito, questa frase su Rosalinda Cannavò: una umiliazione al GfVip

Nel programma della Toffanin anche Roberta Termali, ex moglie di Walter Zenga, e mamma di Andrea. Con lei anche il primogenito che l'ex portiere nerazzurro ha avuto dall'ex show-girl, Nicolò. "Non è mai troppo tardi per ricominciare, è un'opportunità per ritrovarsi e non perdersi mai più con il papà. Glielo auguro perché è quello di cui hanno bisogno. Adesso conta che si siano sentiti loro e si vedranno, che saranno amici magari e padre e figli", ha svelato la Termali.

Il fratello di Andrea è poi entrato più nello specifico: "Credo che ora papà abbia capito che di questo legame sentivamo la mancanza e ora è predisposto a conoscerci da zero". A conferma di queste parole distensive nel pomeriggio di venerdì 26 febbraio è comparsa sul profilo Instagram dell’ex calciatore della Nazionale una foto in cui il 60enne appare in mezzo ad Andrea e a Nicolò. Accanto all’immagine scattata a Milano questa didascalia: “26.02.2021, reunion”. Lo scatto è stato repostato nelle Stories di entrambi i ragazzi. Andrea ha scritto: "Start". Nicolò ha aggiunto: "Si ricomincia da qui".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.