C'è posta per te, frase-horror di Martina sul bimbo che aspetta? Maria De Filippi la demolisce: parole pesantissime

28 febbraio 2021 a

Anche Maria De Filippi, ogni tanto, si arrabbia. E non potrebbe fare altrimenti. Siamo a C'è posta per te, il programma del sabato sera in onda su Canale 5, la puntata è quella del 27 febbraio, dove si parla della storia di Danilo, un padre che ha scritto alla redazione per cercare di recuperare il rapporto con la figlia, Martina. Danilo, per inciso, non ha mai apprezzato particolarmente Francesco, il fidanzato della figlia, per il suo modo di fare poco curato ed elegante (ragione per cui Martina, a 23 anni, è fuggita di casa).

Ora, Martina (che vive con Francesco e la madre di questo) è anche incinta: ciò nonostante, la ragazza non ne vuole più sapere del padre. E così la De Filippi ha provato a farle cambiare idea, a farla ragionare. Ma niente: la ragazza era irremovibile. Ma una frase di Martina ha fatto scattare la polemica. Il punto è che la conduttrice le ha fatto notare come al piccolino serviranno diverse cose, oggetti costosi, e il nonno potrebbe aiutarla. Ma Martina ha liquidato così la questione: "Sono pensieri che noi non abbiamo proprio. I soldi non fanno la felicità". Eppure, senza soldi non si può crescere bene un piccolino.

Così la De Filippi ha provato a farla ragionare, fino a che Martina le ha risposto: "Mi viene da ridere". E qui, Maria è scattata: "Guarda, Martina... io non ci vedo molto di cui ridere", ha risposto in modo secco, stizzito, mettendo a tacere la ragazza. Ma la De Filippi ne ha avute anche per Danilo: "C’è un momento in cui dovrebbe essere tua figlia ad avere un sentimento nei tuoi confronti, che sembra non avere". Insomma, scatenata. L'ultima pesantissima frase è stata però di Martina: "Chiudiamo la busta, ci dimentichiamo che abbiamo un padre che ci ha cresciuto e che ci ha chiesto scusa". Insomma, è finita in disgrazia.

