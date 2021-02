Verissimo, Andrea Zenga massacra Dayane Mello: "Perché non ci credo", come gode Rosalinda Cannavò

28 febbraio 2021 a

Picchia durissimo Andrea Zenga, ospite di Silvia Toffanin nel salottino di Verissimo nella puntata trasmessa su Canale 5 sabato 27 febbraio. Freschissimo di eliminazione al Grande Fratello Vip, dove ha mancato la finalissima di pochissimo, parla ovviamente dell'amore esploso all'interno della casa con Rosalinda Cannavò, ma si spende anche in alcune considerazioni polemiche su Dayane Mello, il cui rapporto con Rosalinda si è incrinato dopo che quest'ultima ha iniziato la storia con Andrea. La Mello ha anche ammesso di amarla, insomma si è dichiarata a Rosalinda e ha giustificato così la sua dura reazione.

Ma Zenga taglia corto: "Non credo sia un sentimento vero", ha detto alla Toffanin riferendosi all'amore dichiarato da Dayane alla Cannavò. E ancora, ha aggiunto: "Comunque Rosalinda è stata molto esplicita nel dire che è solo amicizia". Insomma, Andrea si tiene ben stretta la "sua" Rosalinda, a sua volta eliminata nella puntata di venerdì sera dal GfVip. Parlando dell'amore appena nato, Zenga ha spiegato che "secondo me ci sono solide basi per costruire qualcosa fuori".

A Verissimo ha poi fatto capolino la madre di Andrea, Roberta Termali, che ha speso belle parole sulla nuova compagna del figlio: "Non vedo l’ora che Andrea porti Rosalinda a casa". Zenga ha anche parlato del passato di Rosalinda, che era arrivata al GfVip sotto il nome di Adua Del Vesco, pseudonimo artistico legato a pagine dolorose nel suo passato: "Io l’ho conosciuta da dicembre, non so nulla di Adua. Mi baso su quello che ho conosciuto, del passato non mi interessa", ha tagliato corto Zenga. Insomma, amore vero. Amore puro.

