Ciao Maschio, Rocco Casalino insulta Vittorio Sgarbi: "Brutto, fastidioso. Dicono che con le donne...", qui finisce in disgrazia

28 febbraio 2021 a

a

a

Tra i vari argomenti su cui Rocco Casalino si è speso a Ciao Maschio, il programma condotto da Nunzia De Girolamo su Rai 1, anche Vittorio Sgarbi. E contro il critico d'arte, l'ex portavoce di Giuseppe Conte impegnato in un serratissimo tour televisivo per promuovere il suo libro, si è lasciato andare a pareri che flirtano con l'insulto: "Vittorio Sgarbi lo trovo fastidioso e brutto", spara ad alzo zero. E ancora, Casalino aggiunge: "Dicono che abbia un grande successo con le donne, io lo trovo brutto, non capisco perché piaccia".

"Spu***, vi stracciate le vesti per Conte". Formigli travolto dagli insulti: occhio all'ospite che manda il pubblico in tilt

Parole tutt'altro che gentili, contro Sgarbi (il quale a sua volta non ha mai risparmiato a Casalino attacchi furibondi). Parole che per certo otterranno risposta. Tra i due, per inciso, il rapporto è teso dai tempi di Buona Domenica, in cui si spesero in furibonde litigate. Casalino, però, spende parole dolci su Silvio Berlusconi: "Lui come marito? Rispondo sempre".

"No caro". Formigli tifa fuori i messaggini riservati con Casalino: "sputt***ato", la verità sul "metodo Conte" | Video

Nell'intervista alla De Girolamo, Casalino si è speso anche in una battuta sulla sua partecipazione alla primissima edizione al Grande Fratello, per lui croce e delizia: "Non la supererò mai finché verrà usata nei modi in cui l’hanno usata nei miei confronti - ha premesso -. Se si usa in maniera denigratoria è chiaro che diventi un problema. Io credo di aver dimostrato di essere nella comunicazione uno bravo. Non si capisce perché creino sempre una connessione tra le mie capacità comunicative e il Grande Fratello. Lì diventa un problema, dal punto di vista professionale è brutto. Do anche un messaggio sbagliato. Sembra che si possa arrivare nel posto dove sono arrivato, a Chigi, non per meriti o perché ho studiato, ma perché ho fatto il Grande Fratello. È sbagliato tutto ‘sto corto circuito", si è lamentato Casalino.

"La balla di Casalino da Formigli". Bechis frega Rocco, la figura di palta su Conte | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.