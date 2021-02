Domenica In, "non smentisco". Fiorello terremota la Rai: lo scoop dell'anno? E subito dopo... la "censura"

28 febbraio 2021 a

Lo scoop viaggia a Domenica In. E che scoop. Siamo nello studio di Mara Venier, la puntata è quella di oggi, domenica 28 febbraio, in onda rigorosamente su Rai 1. Puntata ricchissima. Si parte dal coronavirus e dagli approfondimenti sul vaccino, con la consueta carrellata di esperti in studio. Dunque si attende anche Rocco Casalino, all'ennesima ospitata tv dopo l'addio a Palazzo Chigi: il fu portavoce di Giusppe Conte è impegnatissimo a promuovere il suo libro, Il Portavoce. Ma, soprattutto, questa di Domenica In è la puntata che precede il Festival di Sanremo 2021, al via proprio questo martedì.

E così, oltre ad alcuni cantanti simbolo della kermesse che animeranno il pomeriggio di Rai 1, ecco ospiti in collegamento Amadeus e Fiorello, il direttore artistico nonché conduttore e il mattatore del Festival. Coppia che vince, non si cambia: riconfermatissimi dopo gli enormi successi dello scorso anno. E lo scoop riguarda proprio Amadeus. Fiorello, scherzando ma neppure troppo, infatti afferma: "Amadeus mi ha confermato che vuole fare il Sanremo Ter. Mi ha detto: lo faccio perché voglio godermi il Sanremo del boom", ha aggiunto.

Insomma, Amadeus vorrebbe essere riconfermato anche il prossimo anno. "Lo vuole perché questo è un Festival particolare", ha aggiunto Fiorello riferendosi al fatto che non ci sarà pubblico, scelta obbligata al tempo del coronavirus ma che per il direttore artistico è una ferita aperta, e non potrebbe essere altrimenti. Insomma, da parte di Fiorello indiscrezioni che, se confermate, sarebbero clamorose: già svelato il piano della Rai? Forse sì, anche perché da par suo, Amadeus, ha risposto sornione: "Non confermo né smentisco". E subito dopo ecco che sono piovute battute e risate, insomma la hanno buttata in caciara, come se non volessero toccare un tema così... delicato. Staremo a vedere.

