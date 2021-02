Domenica In, colpo della strega in diretta per Elettra Lamborghini: Mara Venier sospende l'intervista

28 febbraio 2021 a

Piccolo contrattempo per Elettra Lamborghini, ospite a Domenica In. E' arrivata in studio da Mara Venier molto rigida e ha spiegato di avere avuto il colpo della strega. "Ci tenevo a essere presente, per evitare di dare un forfait improvviso", ha spiegato. E la Venier le ha chiesto di raccontare cosa le è accaduto: “Alle sei del mattino mi sveglio e mi sono sentita incriccata. Solo che non riesco più a muovermi. È venuto anche l’osteopata, mi ha scrocchiata tutta. Mi ha messo l’artiglio del diavolo. Gioia sto malissimo”, ha spiegato la showgirl.

La Venier ha chiamato subito il medico presente nel dietro le quinte e ha interrotto la breve intervista. Prima di andarsene, la Lamborghini ha parlato brevemente della morte di Lolita, la sua cavalla. Tante lacrime versate: gliel’avevano regalata a sedici anni: “Mi ha salvato la vita, è arrivata come un fulmine a ciel sereno e mi sono innamorata di lei”, ha rivelato Elettra.

A settembre la Lamborghini ha sposato Afrojack. A Mara Venier ha spiegato che non avrebbe mai rinunciato a lui per la sua carriera e ritiene di avere trovato l’uomo perfetto della sua vita. Il Covid ha complicato le fasi organizzative delle nozze, ha invitato poca gente e ha fatto fare a tutti il test. Intanto da lunedì 15 marzo sarà all’Isola dei Famosi come opinionista insieme con Iva Zanicchi. Una esperienza inedita per la cantante, pronta a dire la sua opinione su quanto accadrà durante il reality show condotto da Ilary Blasi.

