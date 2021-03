Live-Non è la d'Urso, "in ospedale cinque mesi". E poi... Cugini di Campagna, il gesto dalla D'Urso che commuove l'Italia

Francesco Fredella 01 marzo 2021 a

a

a

Ivano Michetti e Nick si rivedono dopo sei anni. E nell’ascensore di Live-Non è la d’Urso arrivano le emozioni. Nick si era allontanato dal gruppo all’improvviso, lasciando tutti senza fiato e senza parole. Nick, dopo quell’addio, non ha avuto successo ed è tornato a fare il muratore. Ora Barbara d’Urso ci riprova. Il numero riesce perfettamente: Ivano, che ha avuto un ictus con un ricovero di alcuni mesi in ospedale in terapia intensiva, incontra finalmente Nick. “In ospedale cinque mesi, ho pensato che non sarei tornato a casa”, ha raccontato in studio da Carmelita.

Rivoluzione in Mediaset: Barbara d'Urso "entra" in politica? Ufficiale, ecco come cambierà volto

“Di notte, alle 5 mi sono alzato, avevo un bisogno impellente, e mi sono accasciato tutto su un lato. Ho preso il telefono, ho chiamato il dottore. Io ero convinto di parlare, ma non dicevo niente. Ricoverato, è stato in coma per quindici giorni. Ivano Michetti, a Domenica Live, ha detto: “Sono stato operato due volte al cuore. La prima volta, non ero ancora sveglio, misono mosso e non ero più collegato. Mi hanno operato di nuovo. Me lo ha raccontato mia moglie, non ricordo nulla”.

"Dove mi inietto il grasso": chirurgia estrema, la follia di Francesca Cipriani. D'Urso sconvolta: come vuole ridursi

Ma nell’ascensore di Live accade di tutto. “Ti amo”, dice appena Ivano incontra Nick. “La tua voce ci è mancata”, continua Michetti. Adesso sembra ufficiale: I cugini di Campagna, dopo la rottura, tornano insieme. Come prima, più di prima. E nell’ascensore intonano “Anima mia”, un successo unico. Che tutti cantano. Ivano e Nick, proprio come qualche anno fa, cantano insieme. Basta rancori. Tutto, adesso, splende di nuovo. E in un attimo quello che è accaduto sei anni fa viene cancellato con un colpo di spugna.

"Lo chiamavi amore, ci provavi con mio marito". Giulia Salemi demolita in diretta tv: accusa-vip, un sms terrificante

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.