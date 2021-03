Oggi è un altro giorno, Serena Bortone in tilt: "Non su può fare, che disastro". Panico da contagio Covid in studio

01 marzo 2021 a

Panico da contagio a Oggi è un altro giorno, con la padrona di casa Serena Bortone costretta a riprendere i suoi ospiti in diretta. Anche nello studio del talk pomeridiano di Rai1 si parla del Festival di Sanremo, l'appuntamento clou dei palinsesti di viale Mazzini che andrà in scena da domani sera, all'Ariston, sia pure in "formato Covid". La Bortone ha avuto come ospite d'onore Memo Remigi, gloria della musica leggera italiana, che ha snocciolato un po' di chicche musicale sanremesi per i telespettatori a casa.

A fargli da spalla la presenza ormai fissa del programma, Massimo Cannoletta, divulgatore e campionissimo di questa stagione dell'Eredità. Parlando de Le mille bolle blu di Mina, gli altri ospiti seduti sui divanetti dello studio sono state rapite dalle note e Fiammetta Cicogna ha avvicinato le mani alla bocca, nel tentativo di imitare la mitica Tigre di Cremona. Appena vista la scena, la Bortone è andata in tilt: "Non si può fare in tempo di Covid, le mani in bocca! Che disastro". Tanta cautela fa il paio con le misure di sicurezza massime allestite dalla Rai, in grado di intercettare ogni minimo rischio di contagio.

Misure di sicurezza che non risparmiano nessuno, tantomeno i conduttori. Francesca Fialdini, per esempio, è tornata solo ieri a condurre in presenza Da noi... A ruota libera, il talk domenicale che segue Domenica In sempre su Rai1, dopo essere risultata positiva al Covid un paio di settimane fa.

