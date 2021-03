Sanremo 2021, veleno sulla Palombelli? Amadeus sbotta: "Ma che polemica è?", ma quale "disprezzo"...

02 marzo 2021 a

a

a

Al via il Festival più atteso dell'anno e non senza polemica. Sanremo inizierà questa sera, martedì 2 marzo, e vedrà tra le co-conduttrici Barbara Palombelli. La presenza della giornalista di Mediaset ha però scatenato la Rai. Molti hanno puntato il dito con Amadeus, reo di aver scelto un volto della concorrenza. "Non mi sarei mai immaginato la polemica. Le cose sono due: o, come dice Fiorello, attiro polemiche. Oppure a Sanremo tutto diventa polemica!", ha ironizzato sulle colonne di Repubblica. Ma il tentativo di silenziare le critiche non è bastato. "Barbara Palombelli conduttrice di Sanremo per una sera. Ennesimo atto di disprezzo nei confronti delle giornaliste della Rai. Un programma Mediaset ogni sera attacca la Rai e i suoi dipendenti, e la Rai che fa? Chiede a una giornalista Mediaset di condurre il Festival”, ha infatti tuonato Vittorio Di Trapani, segretario dell'Usigrai, mentre la consigliera Rita Borioni su Facebook gli faceva eco: "Botteri, Sciarelli, Bortone, Giandotti non andavano bene?". E così a varcare le porte dell'Ariston ci sarà anche l'inviata di Viale Mazzini, Giovanni Botteri. Una scelta che i più maliziosi riconducono proprio alla presenza della Palombelli.

Senza pubblico e al tempo del Covid? Un sondaggio pazzesco su Sanremo, si fa la storia della tv: bomba di Antonio Noto

Al di là delle diatribe, non mancheranno di certo le emozioni. "Non temo di commuovermi, ma se dovesse capitare non ho pudore, sono uno che i propri sentimenti li esterna. Così come mi diverto sul palco, non trattengo le lacrime", ha ammesso il conduttore per poi ricordare che ad aprire questa edizione tutta particolare del Festival ci sarà Diodato con la canzone "Fai rumore".

Video su questo argomento "Lady Gaga, Amadeus tenta il colpaccio. Ci riuscirà?": Fabrizio Biasin, indiscreto da Sanremo

Quest'anno il Festival della musica sarà interamente senza pubblico. Una novità assoluta che segue le norme anti-Covid previste per regolamento. Una scelta, anche questa, parecchio discussa e che ha costretto lo stesso Amadeus a dire la sua. "Sarà un festival più radiofonico, certo - ha commentato il direttore artistico e conduttore -: la musica non si ferma, è questa la cosa che ci interessa più di tutto".

Amadeus bruciato dal suo regista. "All'Ariston...". Sanremo, sconvolgente cambio di programma?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.