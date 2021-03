Sanremo 2021, Vittoria Ceretti chi? La misteriosa co-conduttrice al Festival e il mistero sul cachet: ciò che non sapete su di lei

02 marzo 2021 a

a

a

Se sei un conduttore tv di successo ti puoi concedere tanti lussi. Ora scopriamo che, tra quelli che in inglese si definiscono "perks", le star del piccolo schermo hanno anche quello di passare una serata a tu per tu (tète a tete, vista l'assenza di pubblico in platea al Festival di Sanremo?) con la modella bellissima che da tempo seguono su Instagram. E' il caso di Amadeus, che nella terza serata del Festival condividerà il palco dell'Ariston con la 22enne bresciana Vittoria Ceretti? Con chi? - chiederete voi...

Una villa non basta, la follia di Achille Lauro a Sanremo: ecco quante ne affitta, schiaffoni alla miseria

Una supermodella della scuderia Elite con 900mila followers su Instagram, tra i quali, appunto, Amadeus. Una bella fortuna, per lei. Che sarà si bella, elegante e con uno stacco di coscia da far cascare la mandibola, ma che fino a qualche giorno fa era una perfetta sconosciuta per il grande pubblico. Roba da far sembrare Ibrahimovic un consumato uomo di spettacolo viste le centinaia di interviste e programmi tv ai quali ha partecipato nel corso della sua carriera. Il salto di livello lo prova l'intervista a quasi tutta pagina che oggi le dedica nientemeno che Il Corriere della Sera. Dalla quale apprendiamo che è sposata (peccato per Amadeus...), che Karl Lagerfeld le parlava tenendole la mano, che ha fatto "una bellissima carriera ma ha gli stessi amici" e che in pochi la credono italiana "perché parlo un ottimo inglese".

"Ma che polemica è?". Veleno sulla Palombelli a Sanremo, Amadeus sbotta: ma quale "disprezzo"...

Mini-scivolone dal quale si riprende dicendo che "rappresentare il mio Paese in un momento così delicato è un onore", segno che la ragazza ha preso la cosa molto a cuore. Aggiungendo poi di essere felice di "poter dare un contributo all'empowerment femminile, perché vedere una donna di 23 anni che è su quel palco grazie solo a sacrificio e volontà (e al fatto di avere Amadeus tra i followers, ndr) sia un bel modo per dare grinta alle altre". L'impavida intervista del Corsera non arriva a chiedere alla Ceretti quanto prenda di cachet per salire sul palco dell'Ariston, cosa che interesserebbe gli italiani, "in un momento così delicato". Ma tant'è, giovedì ci godremo lo stacco di gamba e lo sguardo magnetico della signorina Ceretti in Milleri. La quale sa bene che quei 900mila followers aumenteranno non di poco dopo la sua comparsata al Festival. E altrettanto faranno i suoi cachet da modella, ogni volta che tornerà a calcare le passerelle...

Robe da pazzi: "Quanti soldi ha chiesto Lady Gaga per Sanremo". La cifra senza senso e quello strano sospetto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.