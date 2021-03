Grande Fratello Vip, "il mio amore. Non vedo l'ora di...": Tommaso Zorzi lo ha detto davvero. Confessione privatissima (e fa il nome)

02 marzo 2021 a

a

a

Molto più di un'amicizia. Tommaso Zorzi non ha mai nascosto i sentimenti maturati per Francesco Oppini all'interno del Grande Fratello Vip. E, anche una volta fuori da vincitore, non ha cambiato idea. “Francesco è stato il mio amore. Lo è ancora, l'ho perso di vista, ma adesso lo riprendo - ha confessato al Tg5 dopo la finale -. Non vedo l’ora di portarmelo con me perché è una persona a cui sicuramente chiederò consigli quando ne avrò bisogno". Infatti anche concluso il programma di Alfonso Signorini, i due sono rimasti unitissimi. Nei video social che ritraggono la festa in albergo, Tommaso e Francesco sono sempre insieme.

"Se lo merita". La frase che rovina la finalissima a Signorini? Tam-tam impazzito: ecco il nome del vincitore del GfVip

Il motivo per cui l'influencer ha deciso di varcare la soglia della porta rossa è però un altro. “Io sono entrato nella Casa con il sogno di fare Tv…Sogno che adesso è diventato realtà. Vincere questo programma lo considero come un trampolino di lancio importantissimo". I presupposti ci sono tutti. Nella casa di Canale 5 Zorzi aveva dato vita a un "Gf Vip late show", un programma notturno che ha registrato un picco di share senza precedenti.

"Terrificante, umilia gli altri. Al suo fianco...". A poche ore dalla finalissima, la fucilata contro Dayane Mello

Sarà per questo che alcune voci ai piani alti danno il giovane già in lizza per condurre qualche programma televisivo? Chissà, anche se il suo vero sogno è affiancare Maria De Filippi, la regina della televisione, che in suo onore era addirittura apparsa negli studi di Signorini. Intanto Zorzi pensa al presente: "Questo Grande Fratello Vip ha raccontato frammenti di vita belli e meno belli, come succede. Quello che mi piace è poter far capire che anche nel brutto la vita è sempre bella". E stando al televoto che lo ha visto vincitore, i telespettatori hanno capito.

Zorzi vince il GfVip, ma nella notte la sorella scatena l'inferno. Tweet su Dayane Mello dopo la diretta, è rivolta | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.