Striscia la Notizia, "pensa di aver finito il lavoro qui?". Italia sommersa dai rifiuti, il servizio-vergogna

In Sicilia ogni anno vengono prodotti oltre 2 milioni di tonnellate di rifiuti. Per gestire questa enorme quantità esiste un piano rifiuti, ma quello siciliano è vecchio e decisamente poco efficace, come si vede dalle immagini mostrate nel servizio di Striscia la notizia. Eppure ogni governatore ha tentato di mettere in pratica il suo piano rifiuti. Anche il presidente della Regione Nello Musumeci.

“Serve un piano rifiuti vero, fatto bene, perché quando il pubblico è nel caos chi ci guadagna sono i privati - ha spiegato l'inviata Stefania Petyx -. E su un giro di affari da 1 miliardo di euro, negli anni i privati hanno avuto il 90 per cento della torta. Nello Musumeci ha fatto del piano rifiuti il suo cavallo di battaglia. E per fare il migliore dei piani, il presidente ha scelto un vero esperto di rifiuti, un assessore tecnico venuto dal Veneto, Pierobon. Tuttavia, a pochi passi dalla meta Musumeci ha falciato l’assessore".

“L’assessore Pierobon ha completato il mandato che gli avevo affidato in qualità di tecnico: predisporre il definitivo piano regionale dei rifiuti", queste le spiegazioni di Musumeci. Striscia allora ha raggiunto il tecnico e lo ha chiesto a lui: "Pensa di aver finito il suo lavoro qui?". "No", la risposta secca di Pierobon. "Il problema è che se anche una sola regione non ha il piano rifiuti aggiornato fa saltare i rimborsi dei relativi fondi europei a tutta l’Italia e parliamo di miliardi di euro, in pratica la Sicilia può fregare tutta l’Italia", ha concluso la Petyx.

