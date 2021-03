Striscia la Notizia, roba estrema tra Daniela Santanchè e Mario Capanna: "Fascista", "Cazz*** fai pena". Volano insulti brutali

03 marzo 2021 a

Siamo a Striscia la Notizia, la puntata è quella trasmessa su Canale 5 nella serata di ieri, martedì 2 marzo. L'appuntamento è uno di quelli classici, "I nuovi mostri", ovvero il meglio del peggio che si è visto nell'ultima settimana di televisione, tra risse, gaffe, gag malriuscite e chi più ne ha più ne metta. E così ecco che nel servizio si parte da Stasera Italia e dalla "pacata discussione tra Daniela Santanchè e Mario Capanna", per dirla con le parole fuori campo di Ezio Greggio. "Non meniamocela", "Ma cosa sta dicendo? Lei quando non ha argomenti tira fuori il fascismo? Mi fa pena". "È innegabile che lei militi in un partito che ha tradizioni e origini fasciste". "Non dica cazz***". Insomma, i due se ne dicono di ogni.

Si passa poi a Uomini e Donne e all'ennesima lite tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Dunque Stefania Orlando al Grande Fratello Vip, mentre si fa la ceretta ai baffetti. "Ha dimostrato di non avere peli sulla lingua. E non solo...", commenta Ezio Greggio mentre scorrono le immagini, un poco imbarazzanti, degli "strappi" a cui si sottopone la Orlando,

E ancora, la scomposta (ma giustificatissima) esultanza di Laura Pausini alla vittoria dei Golden Globe e l'altrettanto scomposta esultanza dei commentatori milanisti a Telenova al termine del match tra Milan e Roma. Quindi il balletto scatenato di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Non può mancare Mario Giordano, "scatenato e su di 45 giri" a Fuori dal Coro, dove commenta a modo suo le nuove misure e i nuovi colori-Covid imposti dal governo di Mario Draghi,

Poi Verissimo, con le "mostruose lezioni di Twerking di Elettra Lamborghini", che spiega a Iva Zanicchi il perfetto movimento di gluteo. Primissima piazza, infine, per il Grande Fratello Vip, con la torta spiaccicata in faccia a Cristiano Malgioglio da Alfonso Signorini, vendetta per il topo portato in studio in una precedente puntata.

Striscia, "I nuovi mostri": ecco il servizio

