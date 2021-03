Sanremo 2021, share della prima serata al 46,% e 11,2 milioni di telespettatori: effetto-Covid, come leggere le cifre

03 marzo 2021 a

Cala lo share, ma aumentano i telespettatori. La prima serata del Festival di Sanremo ha fatto registrare il 46,4 per cento di share e 11,2 milioni di telespettatori, in calo rispetto all'anno precedente in termini percentuali, quando invece lo share era stata del 50,4 e il pubblico a casa 10.483.000, dunque nel 2021 Amadeus si supera in termini assoluti. Un buon risultato, da leggere tra le righe, quello ottenuto da Amadeus e dal collega Fiorello, che hanno totalizzato nella prima parte della serata - dalle 21.36 alle 23.54 - e 4.212.000 spettatori pari al 47.77 per cento nella seconda parte dalle 23.58 all’1.34.

Cifre queste che devono essere lette tenendo conto dell'emergenza coronavirus in corso. Con l'obbligo del coprifuoco e, in alcune zone, addirittura del lockdown, i telespettatori sono costretti a rimanere in casa. Da qui l'elevato numero di spettatori, ma anche lo share più basso. Più persone sono nelle proprie abitazioni, più è ampio il margine (le trasmissioni) con cui Sanremo si va a confrontare. Con share infatti si intende la percentuale di telespettatori sintonizzati su un canale in una determinata fascia oraria. E insomma, crescono gli ascolti in assoluto ma calano quelli percentuali. L'ipotesi? Chi, senza coprifuoco, non sta a casa per vedere Sanremo, se costretto nella propria abitazione, guarda altri programmi. Eppure, come detto, anche tra i "costretti" a casa in molti hanno scelto il Festival: si pensi che lo scorso anno, gli 11 milioni furono superati solo alla finale del sabato.

Ad spingere gli ascolti anche le polemiche che hanno preceduto la messa in onda. Sempre causa Covid, non è mancato il braccio di ferro tra il Comitato tecnico scientifico e i vertici Rai. Da una parte il governo intenzionato a far rispettare tutte le regole, dall'altro Viale Mazzini volenteroso di portare all'Ariston il pubblico. Ad avere la meglio il primo. E così il Festival della musica si è adeguato. Per la prima volta niente pubblico in sala, né eventi esterni, tra stringenti misure di sicurezza per artisti e tecnici e spazi del teatro rivoluzionati.

Ospiti della prima serata Annalisa che, con il suo brano "Dieci" ha guidato la classifica dei 13 Big, Noemi, Fasma, Francesca Michielin-Fedez, Francesco Renga, Arisa, Maneskin, Max Gazzè, Colapesce-Di Martino, Coma_Cose, Madame, Ghemon e Aiello. In chiusura di show Matilda De Angelis, attrice promettente protagonista di un piccolo sketch.

