Sanremo 2021, lo spot sfregia il Festival? Senza precedenti, Amadeus sbotta: gelo all'Ariston

Non è mancata la polemica nella prima serata del Festival di Sanremo andata in onda su Rai 1 il 2 marzo. A rompere il ghiaccio uno spot della Regione Liguria che ha subito scatenato malumori. Qui si vede Maurizio Lastrico e Chiara Francini interpretare un parroco in procinto di sposare una coppia, la cui futura moglie è interpretata proprio dall'attrice. Diretto da Fausto Brizzi, il "cortometraggio" vede i promessi sposi bisticciare sulla meta della luna di miele. Lei intenzionata ad andare al mare, lui in montagna. Ed è qui che interviene il parroco.

Per lui la soluzione migliore non può che essere la Liguria, caratterizzata da i monti e dal mare. Lo spot però non si limita a questo sketch promozionale. Poco dopo, negli ultimi secondi, lo scambio di battute che non è piaciuto al conduttore nonché direttore artistico. Il sacerdote, infatti, rompe la quarta parete e guarda in camera dicendo “Liguria, di tutto, di più”. E quando la sposa Francini lo accusa di rubare lo spot della Rai (lo storico “Rai, di tutto, di più”), lui risponde “Ma chi se ne accorge… Dopo la terza canzone a Sanremo dormono tutti!". Un'uscita che crea imbarazzo sul palco.

“Eeeh… vorrei smentire i creativi: dopo la terza canzone non si è ancora addormentato nessuno”, ha replicato Amadeus visibilmente contrariato ma sempre con il sorriso. Una gaffe, dunque, di cui il direttore artistico avrebbe fatto volentieri a meno, ma che ha strappato una risata al pubblico a casa. Anche nell'edizione del 2021 il Festival della musica si allunga fino all'’1.34 di notte. Inevitabile che qualcuno si abbiocchi. A consolare il conduttore ci sono comunque i numeri: Sanremo è stato infatti visto da 11,2 milioni di telespettatori pari al 46,4 per cento di share nella prima parte della serata, dalle 21.36 alle 23.54, e 4.212.000 spettatori pari al 47.77 per cento, nella seconda parte dalle 23.58 all’1.34.

