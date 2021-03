Sanremo 2021, spunta un palloncino a forma di p***e tra le poltrone: Amadeus e la Rai come lo spiegano?

03 marzo 2021 a

a

a

La seconda serata del Festival di Sanremo 2021 si è aperta ovviamente con un siparietto di Amadeus e Fiorello. Ma a far scoppiare subito un primo caso sui social non è stato né il conduttore di Rai1 né la sua spalla, bensì un palloncino posizionato per riempire il vuoto di pubblico tra le poltrone. Ogni palloncino presenta una forma diversa, molti ritraggono delle emoticon: e poi c’è lui, quello nelle retrovie che ritrae in maniera molto evidente una cappella.

"Draghi mi ha mandato un messaggio". Fiorello lo legge in diretta: Amadeus spiazzato

E infatti sono bastati pochi secondi al popolo del web per trovare l’originale e confermare il sospetto avuto in diretta: tra il “pubblico” di Sanremo c’è davvero un palloncino a forma di pene. Una scelta sicuramente goliardica, che è diventata immediatamente virale sui social, a conferma del fatto che questo Festival sta spopolando soprattutto tra i più giovani, come confermato dagli ascolti che complessivamente però sono stati inferiori a quelli dello scorso anno.

Video su questo argomento Indovina chi sta mandando a picco il Festival? Si tratta di un ministro del Pd

Ma d’altronde con l’emergenza Covid in atto, uno spettacolo che si è dovuto completamente reinventare e qualche polemica per la nutrita presenza di artisti che hanno maggior presa sui giovani piuttosto che sul pubblico classico di Sanremo, bisogna fare di necessità virtù. Tra l’altro proprio ai ragazzi è andato l’abbraccio di Fiorello: “Molti torneranno alla didattica a distanza, dovete resistere perché presto questo sarà solo un ricordo, la fine arriverà a breve”.

Maneskin accusati di plagio: Sanremo, spunta la super perizia tecnica. E adesso come la risolvono?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.