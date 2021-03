Domenica In, Papa Francesco in Iraq stravolge Mara Venier: drastica scelta dei vertici Rai nella settimana di Sanremo

04 marzo 2021 a

a

a

Domenica 7 marzo Mara Venier condurrà infatti la tradizionale puntata speciale di Domenica In dal Teatro Ariston di Sanremo, all’indomani della finale del festival, ma lo farà in un orario diverso dal solito. Domenica In da Sanremo non inizierà alle 14 bensì alle 15.35. Alle 14 Rai1 trasmetterà la Santa Messa del Papa nello stadio di Franso Hariri di Erbil.

"Choc, non mi basta più": sfregio a Barbara D'Urso su Rai 1, la frase scatena un grosso caso televisivo

Mara Venier quindi non finirà la diretta, come le altre domeniche, poco dopo le 17, ma proseguirà per tutto il resto del pomeriggio occupando non solo la fascia oraria di Francesca Fialdini (che non sarà in onda con Da noi a ruota libera), ma anche il preserale, prendendo quindi il posto de L’Eredità di Flavio Insinna, terminando a ridosso del telegiornale delle 20.

"Sono solo dei poveracci". Terremoto-Al Bano: la rabbia e quell'appello pazzesco a Romina Power

Mara Venier con Domenica In quest’anno sarà l'unica ad andare in onda da Sanremo poiché il protocollo anti-covid ha previsto che nessun altro programma andasse in trasferta nella città dei fiori. Eccezione per Domenica In, che ogni anno con la puntata in onda dal Teatro Ariston all’indomani della finale del festival registra ascolti altissimi. Non a caso Domenica Live su Canale5 non andrà in onda. La concorrente Barbara d'Urso non andrà a scontrarsi "televisivamente" con la rivale domenicale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.