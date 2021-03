Dritto e Rovescio, da Paolo Del Debbio il colpo di grazia a Sanremo: mossa-Mauro Corona, psicodramma in Rai

04 marzo 2021 a

Paolo Del Debbio affila gli artigli. Il conduttore risponde alla concorrenza con Dritto e Rovescio e oltre lo speciale di Dritto e Rovescio in onda su Rete Quattro. Nella puntata di giovedì 4 marzo, in contemporanea con Sanremo su Rai 1, Del Debbio commenterà i fatti della settimana. Accanto a lui un ospite d'eccezione: Mauro Corona. Ma oltre allo scrittore, ormai ai ferri cortissimi con Viale Mazzini, ci saranno tanti altri ospiti. Protagonista della consueta intervista il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani. E ancora: Alessia Morani, Andrea Del Mastro, Gianluigi Paragone, Gianfranco Librandi e Pierluigi Lopalco.

Tra i temi da approfondire non mancherà il piano vaccini europeo tra errori e ritardi, l’azione del nuovo governo per il contrasto alla pandemia e le nuove chiusure imposte per fronteggiare l'emergenza in corso. Propio sul Covid-19, in particolare sul patentino vaccinale proposto dall'Europa, sarà chiamato a dire la sua Corona. L'alpinista è dunque passato dalla tv di Stato al Biscione. Dopo la cacciata da Cartabianca - voluta dal direttore di rete Franco Di Mare -, Corona vanta apparizioni ovunque. Tanto che la conduttrice Rai, Bianca Berlinguer, ha tentato invano e più volte di convincere Di Mare a richiamarlo.

La stessa Berlinguer ha ammesso di aver perdonato lo scrittore dopo la litigata che ha visto Corona darle della "gallina". Ma niente, il direttore non cambia idea e le altre reti ne approfittano. Compreso Del Debbio che stasera si gioca le migliori carte per far fronte al Festival della musica. Ad agevolarlo i bassi ascolti della prima e seconda serata di Sanremo. Ascolti al ribasso, almeno rispetto alle aspettative.

