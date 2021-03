Uomini e Donne, Tina Cipollari assente: "Non sta bene", il dramma misterioso prima della puntata

04 marzo 2021 a

L’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5 è iniziata con una comunicazione da parte di Maria De Filippi, che ha subito evidenziato l’assenza di Tina Cipollari. Ma come mai la nota opinionista non era in studio come al solito? A rivelarlo è stata la stessa conduttrice del programma targato Mediaset, che ha avvisato i suoi telespettatori che la Cipollari ha accusato un malore nelle ultime ore: “Gianni, saluta Tina che oggi non sta bene…”. Ovviamente Sperti lo ha fatto subito: “Ciao Tina, torna presto”.

Successivamente ha anche spiegato il motivo per il quale la verace e popolarissima opinionista di Uomini e Donne si è sentita male, non riuscendo a essere presente in puntata: “Ha avuto un’indigestione perché mangia troppo, mangia lo spuntino suo e lo spuntino mio, e questo è il risultato”, ha dichiarato abbozzando anche un sorriso.

Il pubblico presente in studio, per quanto poco numeroso a causa delle restrizioni anti-Covid, ha lasciato partire un applauso in segno di vicinanza alla Cipollari, nella speranza che possa tornare al massimo della forma al più presto. “Sarà sicuramente molto contenta Gemma”, ha ironizzato la De Filippi facendo riferimento alla storica diatriba tra la Galgani e la Cipollari.

