Striscia la Notizia, "inquadratura sessista per attaccare Giorgia Meloni": il servizio scandaloso del Tg3

04 marzo 2021

Striscia la Notizia ha messo in grave imbarazzo Rai3, scovando una violazione palese del codice etico di viale Mazzini. Tutto ciò per mettere in cattiva luce Giorgia Meloni, che con Fratelli d’Italia sta asfaltando sempre più i partiti di sinistra e conquistando consensi nei sondaggi. “Oggi su Rai3 - ha dichiarato Enzo Iacchetti prima di lanciare il servizio - sono andate in onda delle immagini in cui vogliamo soffermarci un po’”.

A commentarle ci ha pensato Ezio Greggio: “Al Tg3 è stato mandato in onda un servizio sulle misure anti-Covid. Quando viene citata Giorgia Meloni osservate che immagini hanno registrato, con la telecamera che si avvicina maliziosa per inquadrare meglio del gambe della leader di Fdi”. Ma non è finita qui perché c’è stato anche un “fermo immagine pruriginoso per indugiare meglio sul dettaglio anatomico”.

E quindi Striscia la Notizia - tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci - ha accusato Rai3 di aver utilizzato “un’inquadratura sessista per attaccare un’avversaria politica. Evidentemente il direttore Franco Di Mare ha chiesto al grande capo Mario Orfeo il permesso di fare quell’inquadratura per sapere se anche la Meloni utilizza il perizoma leopardato come lui. Quando vedo queste immagini - ha chiosato Greggio - mi fa male la testa”.

