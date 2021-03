Striscia la notizia, Ezio Greggio infierisce sui cantanti di Sanremo 2021: "Ma ancora campa?"

05 marzo 2021 a

"Ma ancora campa?". Ezio Greggio infierisce sul Festival di Sanremo e a Striscia la notizia passa in rassegna alcune delle battutacce più condivise sui social sulla kermesse all'Ariston. Ma non solo, perché "l'anteprima" del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci è ricca di spunti interessanti, e decisamente velenosi.

Si parte con Covid e istruzione. "Mario Draghi - spiega Greggio in apertura di puntata - ha avanzato l'ipotesi di tenere aperte le scuole anche d'estate. Il governo ha già ordinato 10 milioni di sdraio con le rotelle. Bella iniziativa eh, mi ricorda qualcos'altro". Chissà, magari l'ex ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina?

Quindi via ai "meme" di Twitter, le foto-parodia che spopolano tra gli utenti più spiritosi. "Draghi e Mattarella salutano Arcuri, Casalino e Conte in stile Amici miei: a schiaffoni!", scherza Greggio mostrando una "istantanea" (opportunamente modificata con Photoshop) dell'ultimo saluto di presidente della Repubblica e premier al trio-sciagura che ha appena fatto le valigie. E infine, le cartoline da Sanremo, dove "i cantanti si dividono in due categorie, 'Ma chi ca***o è' e 'Ancora campa?'". Piuttosto cattiva ma i concorrenti in gara quest'anno non se ne abbiano a male: è un evergreen, buono per ogni edizione.

