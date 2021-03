Sanremo 2021, Arisa e il messaggio notturno di Rudy Zerbi: il video intimissimo che imbarazza tutti ad Amici

06 marzo 2021 a

a

a

Imbarazzo e tregua ad Amici 20 tra Arisa e Rudy Zerbi. La cantante abruzzese è impegnata sul palco del Festival di Sanremo ma ha trovato il modo di collegarsi con in collegamento da Sanremo per salutare i suoi allievi. Zerbi, collega insegnante con cui non è andata mai d'accordo (e non sono mancati plateali "vaffa" in diretta), ha pensato bene di rivelare un dettaglio molto intimo. "Stanotte le ho mandato un video ma non l’ha aperto". Ce ne sarebbe a sufficiente per immaginare un rapporto "glaciale" tra i due, se non fosse che Arisa, la scorsa notte, avrà preferito dormire e ricaricare le pile in vista della finalissima di questa sera all'Ariston.

"Io uno str***?", "Non puoi lavorare". Rissa brutale tra Rudy Zerbi e Arisa, lei lo umilia in pubblico: cala un gelo siderale



Rosalba Pippa (questo il nome all'anagrafe di Arisa), visibilmente sulle spine, chiede in cosa consistesse il video e Zerbi, sibillino, frena la sua curiosità: "E’ un momento mio, sono in pigiama e ti penso". Insomma, la situazione diventa sempre più piccante. Ma è proprio Arisa a stemperarla, tendendo la mano all'amico-nemico: "Rudy mi fa un endorsement pazzesco", sottolineando la grande pubblicità che l'ex discografico sta facendo sui social allo struggente pezzo portato dalla cantante in Riviera, Potevi fare di più.

Scordatevi questa Arisa. "Focosa", si presenta sul palco di Sanremo così: telespettatori sconvolti | Foto

Insomma, gli screzi sarebbero limitati al ruolo di insegnanti nel talent di Canale 5. Fuori dalla scuola, rose e fiori. "Mi raccomando guarda il video. Sono in pigiama", l'ha salutata Rudy. Mentre la De Filippi è stata molto più professionale: "Ti abbiamo vista tutti a Sanremo. Canzone strepitosa. Tu bravissima e bella".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.