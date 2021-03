Striscia la notizia, Gerry Scotti ritorna ma senza Michelle Hunziker: "Effetto benefico", parole pesantissime

07 marzo 2021 a

a

a

Torna a Striscia la notizia dopo un anno, Gerry Scotti, e soprattutto dopo aver attraversato, da spettatore prima e da paziente infetto poi, il dramma del Covid che ha travolto l'Italia e stravolto anche la tv. Dietro al bancone del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci, l'amatissimo conduttore Mediaset farà coppia con la bella e brava Francesca Manzini per tre settimane, quando poi la comica e imitatrice (sua la strepitosa e irriverente Mara Venier) lascierà spazio a Michelle Hunziker, che con Scotti forma ormai da anni una coppia collaudatissima.

"Toninelli ha dato ragione a Salvini. Una cazz***?". Striscia la Notizia intercetta Buffagni: grillino umiliato così | Video

"Non si può immaginare l’effetto meraviglioso che mi fa - rivela Gerry in una intervista a Tele Sette -. La gente che incontro per strada, poi, è capace di regalare qualcosa di sé che rappresenta un arricchimento per l’anima". La Manzini è "una forza della natura" e gode della sua stima infinita: "Su di me, che sono un po’ più grande d’età, ha conseguenze benefiche. Quell’effetto che mi fa sentire più giovane".

"Ma ancora campa?". Ezio Greggio infierisce su Sanremo: a Striscia il siluro sul Festival | Video





Nell'anno più nero per l'Italia e per il mondo, che lo ha visto finire a un passo dalla terapia intensiva, il presentatore di Caduta libera e Chi vuol essere milionario ha comunque un motivo per festeggiare, la nascita della sua nipotina Virginia, definita "un dono dal cielo".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.