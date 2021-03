Domenica In, Mara Venier: "Sembra di essere al GF Vip", cosa scappa a causa di problema tecnico

07 marzo 2021 a

“No dai è uno scherzo, cominciamo bene…”. Così Mara Venier non ha nascosto un po’ di tensione a Domenica In, che è cominciata con oltre mezz’ora di ritardo rispetto al previsto dovendo lasciare tutto lo spazio necessario a Papa Francesco in Iraq. La conduttrice di Rai1 ha accolto Arisa in qualità di prima ospite proveniente dal Festival di Sanremo 2021, ma ha subito dovuto fare i conti con un problema tecnico: al momento di collegarsi con Gigi D’Alessio, che ha scritto la canzone di Arisa, è comparsa solo un’immagine freezata.

Tanto che Cristiano Malgioglio e l’artista stessa, essendo passati quest’anno dal reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, hanno esclamato “sembra di essere al Grande Fratello Vip”. In attesa che il collegamento venisse ripristinato, la Venier si è intrattenuta con Arisa chiedendole come va in amore: “Io adesso sto bene, ma insomma… Aggiornamenti da dare? No, non è che ti devo dire tutto, non ti dico niente stavolta”.

Poi finalmente è tornato il collegamento con Gigi D’Alessio, che ha dichiarato di aver scritto questa canzone pensando unicamente ad Arisa: “Mi aveva detto che ci teneva a cantare un mio brano e l’ho scritto appositamente per lei, immaginando di averla davanti agli occhi. Manco a farlo apposta ho scritto la storia della sua vita, ma sono contenta che ora non è più sola”.

