L'Eredità, Flavio Insinna choc: "Il pubblico? Non conta nulla, a chi penso in questo momento"

07 marzo 2021 a

L’Eredità è uno dei punti fissi del palinsesto di Rai1, che non delude mai le attese. Flavio Insinna ne è ovviamente molto orgoglioso, anche perché recentemente ha lanciato un super campione del calibro di Massimo Cannoletta che, nato come divulgatore, adesso si sta facendo strada anche in tv, tanto da diventare un ospite fisso di Oggi è un altro giorno, la trasmissione quotidiana condotta da Serena Bortone.

In un’intervista rilasciata al settimanale Voi, il conduttore de L’Eredità ha però voluto mettere per un attimo da parte il gioco e parlare della situazione che tutti sono costretti a vivere a causa del coronavirus. “Il fatto di non avere pubblico - ha dichiarato - per me, in questo momento, conta poco. È molto più grave che a tanti lavoratori che fanno parte del mondo dello spettacolo manchi il pane. Bisogna pensare a loro e lo Stato ha il dovere di aiutarli”.

Anche L’Eredità nel suo piccolo si è sempre fatta portavoce con Insinna di messaggi di speranza e di solidarietà, soprattutto da quando è scoppiata la pandemia, che ormai ci perseguita da un anno esatto. Adesso, dopo aver rotto il silenzio sulle grandi condizioni in cui versa il settore dei lavoratori del mondo delle spettacolo, Insinna si è detto ottimista per il futuro: “Sono figlio di un medico, credo nella scienza e ripongo in essa tutte le mie speranze”.

