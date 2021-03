Live-Non è la D'Urso, a Fabio Fazio l'effetto-Sanremo non basta: altro trionfo di Barbara D'Urso, le cifre

Francesco Fredella 08 marzo 2021 a

a

a

L'effetto Sanremo non riesce a far vincere Fazio Fazio, che conduce da casa il suo Che tempo che fa, su Rai 3. Barbara d'Urso con Live-Non è la D'Urso su Canale 5 si mette di nuovo in corsia di sorpasso. Share stellare e la regina di Cologno Monzese domina ancora i talk della domenica sera con picchi del 25% di share, 3 milioni di spettatori e più di 8 milioni di contatti sui social. Dove Barbarella vola. In media Live non è la d'Urso si attesta intorno al 12,8% di share nella lunga diretta. Su Rai 3 Che Tempo che Fa raccoglie uno share del 10.3% (Che Tempo che Fa – il Tavolo scende al 7.7%). Su La7 Non è l’Arena segna il 5.6% nella prima parte e il 6.8% nella seconda.

"Non farò più il suo nome". Cala il gelo dalla d'Urso: Stefania Orlando pone un veto pesantissimo

La puntata di ieri, domenica 7 marzo, di Live è stata dominata in tutta la prima parte da politica e attualità: da una parte le parole di Nicola Zingaretti, segretario dimissionario del Pd e dall'altra Matteo Salvini (che fa parte della squadra di Governo di larghe intese). Poi l'ex ministra Lucia Azzolina.

"Sì, è il mio amante". Antonella Elia, indiscrezione sconcertante: anche la D'Urso resta di sasso

Live porta avanti l'inchiesta sui vaccini, che ci sarebbero in Italia ma non ancora inoculati per la mancanza di personale. "Dove sono i vaccini?", dice la d'Urso. Da settimane, infatti, porta avanti il caso grazie al lavoro dei suoi giornalisti in giro per l'Italia. Barbarella colpisce ancora. Il suo Live-Non è la d'Urso è stato confermato anche per il prossimo anno, come in una nota ufficiale Il Biscione ha annunciato.

"Gli attacchi contro di te sono stati il segnale". Zingaretti dalla D'Urso, sconvolgente: che roba è il Pd

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.