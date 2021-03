Live-Non è la D'Urso, "ecco perché Tommaso Zorzi non ci è andato": quella bruttissima voce, che succede?

08 marzo 2021 a

Un'assenza che si è fatta notare. Un'assenza pesante. Si parla dell'assenza di Tommaso Zorzi dalla puntata di Live-Non è la D'Urso in onda su Canale 5 domenica 7 marzo. Già, in studio da Carmelita moltissimi dei protagonisti del Grande Fratello Vip che si è concluso da una settimana, ma non lui, non il vincitore. Come mai? Che cosa è successo?

Stando ad alcune indiscrezioni circolate nelle ultime ore, che non hanno trovato ad ora né conferme né smentite, l'assenza sarebbe dovuta a un non meglio specificato veto che avrebbe impedito a Zorzi di presentarsi nel salottino televisivo della D'Urso. Non è chiaro, però, di che veto si tratti e, soprattutto, nel caso in cui effettivamente questo veto esista, chi lo avrebbe posto.

Insomma, niente Zorzi in una puntata attesissima del Live. Puntata che per inciso, tra gli altri, ha accolto la controversa e discussa Antonella Elia ed altri ex concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini, ovvero Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò.

Inoltre, nella mattinata di ieri, domenica 7 marzo, prima della messa in onda del Live, Zorzi aveva fatto sapere sui social di avere "una sensazione stranissima". E ancora aveva lasciato intendere che stava per rientrare a Milano, la sua città: "Eccomi raga buongiorno, siamo di ritorno, come va tutto bene?", chiedeva ai suoi followers. Ma niente Live.

Strano, anche perché i rapporti tra la D'Urso e Zorzi sono ottimi, così come dimostra anche una foto in cui sono ritratti insieme circolata molto negli ultimi giorni. E ancora, indimenticabile l'imitazione di Zorzi della D'Urso, imitazione che Carmelita ha dimostrato di aver apprezzato, rivelando di aver fatto il tifo per il vincitore del GfVip. Insomma, l'ospitata? Sarà per la prossima volta...

