Uomini e donne, Maurizio umilia Gemma Galgani: interviene Gianni Sperti, caos in studio

Francesco Fredella 08 marzo 2021 a

Un’altra puntata difficilissima per Gemma Galgani, che continua, come sempre, ad essere nel mirino. A Uomini e Donne - il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, nell'appuntamentoin onda oggi, lunedì 8 marzo, alle 14.45 - accade di tutto: una sfilata dei Cavalieri scatenerà un vero e proprio putiferio. La sfida in passerella verrà vinta da Luca, ma i voti lasciano tutti senza fiato ed accade di tutto.

Storce il naso in particolare Gianni Sperti, che ha un dubbio: i protagonisti del Trono over di Uomini e Donne potrebbero nascondere qualcosa. Maria De Filippi interrompe la sfilata e mostra il video del litigio tra Maria e Maurizio. Si inserirsi Gemma, che attacca Maurizio. Insomma, il caos.

Sempre secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, Maurizio sostiene che che Gemma Galgani lo criticherebbe per motivi di rancore nei suoi confronti. La dama di Torino frequentava Maurizio, ma tutto è finito male. Secondo il cavaliere la Galgani avrebbe voluto andare oltre, ma sarebbe stata frenata. Gianni Sperti difende la settantenne, che continua da anni a far parlare di sé. Nei giorni scorsi aveva litigato, tramite giornali, con Giorgio Manetti (storico ex ai tempi della sua partecipazione a Uomini e donne). Nella puntata di oggi di Uomini e Donne non mancheranno Giacomo e Massimiliano che sfileranno in passerella con i cavalieri del Trono Over. Giacomo a quanto pare sarà molto imbarazzato e chiede di farlo da parte.

