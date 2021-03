Verissimo, "è scappato": Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, roba pazzesca dietro le quinte. Voci da Canale 5...

08 marzo 2021 a

Sabato scorso protagonisti indiscussi di Verissimo gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Tra i più attesi sicuramente Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, anche se tra i due come è noto non scorre più buon sangue. Nonostante fossero amici nella vita di tutti i giorni, il programma di Alfonso Signorini ha dato il colpo di grazia decretando la fine dell'amicizia. Almeno per ora. A raccontare come vanno davvero le cose è l’esperto di gossip Santo Pirrotta, che a Ogni Mattina su Tv8 ha svelato un retroscena sul dietro le quinte del programma di Silvia Toffanin. In base alle indiscrezioni raccolte dall’uomo pare che l'influencer e il vincitore non si siano neppure rivolti la parola.

Lei pare abbia cercato di salutarlo, ma lui l’avrebbe totalmente ignorata: “Giulia ha tentato di salutare Zorzi e lui si è girato dall’altra parte ed è scappato come un gatto in tangenziale", ha spiegato Pirrotta. Ma non è tutto perché l'esperto ha aggiunto che Zorzi non avrebbe alcuna intenzione di riallacciare i rapporti con la fu amica: "Non ne vuole proprio sapere. Sono ai ferri corti, anzi cortissimi. Neanche un saluto, zero", ha proseguito di fronte a una Adriana Volpe sbigottita.

Lo stesso Zorzi dalla Toffanin non ha nascosto la reale causa del litigio: "Per me l'amicizia è un termine con la A maiuscola - è sceso poi nei dettagli -. L'amicizia è un cofanetto d'oro in cui ci stanno poche persone e Giulia non è tra queste. Abbiamo litigato perché io, prima dell'uscita del mio libro, l'ho chiamata per avvisarla, lei mi ha detto che era felice per me. Senza dirmi che anche lei era in uscita con il suo libro, data di uscita che poi si sarebbe fatta anticipare. Questo mi ha fatto capire che tipo di persona fosse". D'altra parte la Salemi si è detta ferita. Insomma, non si placano le acque. E se l'influencer è disposta ad andare incontro all'amico, lo stesso non si può dire di Zorzi.

