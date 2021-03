Avanti un altro, Carmen Di Pietro in studio da Paolo Bonolis fa questa "cosina": sconcerto su Canale 5

09 marzo 2021 a

Su Canale 5 è tornato Avanti un altro, ieri, lunedì 8 marzo. Il celebre programma di Paolo Bonolis ha occupato la fascia pre-serale della rete ammiraglia Mediaset. E lo ha fatto con una nuova, impensabile, presenza: nel cast fisso del programma di Bonolis, infatti, entra la prorompente e intramontabile Carmen Di Pietro. E lo fa con un ruolo decisamente impensabile, del tutto surreale: quello di poetessa.

Colpo di genio, colpo spiazzante firmato Bonolis e Mediaset. La Di Pietro - ex modella, 55 anni e un fisico... irreale - si è aggiunta ai protagonisti del cosiddetto "salottino", un gruppo di personaggi improbabili che animano la trasmissione, quando Bonolis li coinvolge sui temi più disparati. Come detto, la showgirl lucana si presta alla declamazione di alcune poesie. Un ruolo nel quale si era già cimentata in passato sui social, con risultati assolutamente spiazzanti ed esilaranti. Risultati - rivedibili - che evidentemente non sono sfuggiti a Bonolis.

Sui social, infatti, Carmen Di Pietro rileggeva alcune opere letterarie con clamorosi strafalcioni e intonazioni che lasciavano interdetti. Nel salottino, oltre alla Di Pietro, figurano la ‘Dottoressa’ Maria Mazza, lo ‘Iettatore’ Franco Pistoni, il ‘Bonus’ Daniel Nilsson, la ‘Bona sorte’ Francesca Brambilla, la ‘Regina del web’ Laura Cremaschi e la ‘Bonas’ Sara Croce.

Insomma, vicino al traguardo dei dieci anni, Avanti un altro continua a rinnovarsi e a sorprendere. Un format internazionale, come ricorda davidemaggio.it: lo stesso programma infatti va in onda in Spagna e Albania, ma anche in Ungheria, Bulgaria, Polonia, Turchia, Brasile, Cile, Canada, Paraguay e Vietnam. E in Italia, sempre su Canale 5, da domenica 11 aprile inizierà anche un ciclo di puntate in prima serata con un meccanismo rinnovato, che però ancora non è stato svelato.

