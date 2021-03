I soliti ignoti, Amadeus sconvolto: "Non è mai successo". E in studio è subito panico

10 marzo 2021 a

Un accadimento dai ben pochi precedenti. Nella puntata del 9 marzo de I soliti ignoti Amadeus si è trovato di fronte a qualcosa di mai visto prima. La concorrente del programma in onda su Rai 1, la signora Coriandoli alias Maurizio Ferrini. Anche in quell'occasione si è giocato per destinare il montepremi all'ospedale Spallanzani di Roma. Ma per la prima volta, nella storia del programma, è avvenuto qualcosa di insolito. La signora Coriandoli ha sbagliato tutte le identità ed è arrivato al "parente misterioso" con zero euro. Immediata la replica del conduttore che non può fare altro che commentare: "Non è mai successo".

Nonostante il "panico" in studio, quanto successo non è un problema. La trasmissione aggira l'imprevisto con un escamotage. Ferrini infatti ha potuto scegliere fra tre passaporti misteriosi, uno da 30mila, uno da 5mila e uno da 0 euro (ha trovato quello da 5mila euro), accedendo così alla fase successiva. Fortunatamente, l'ospite-detective ha indovinato la parentela e ha conquistato 5mila euro che vengono devoluti allo Spallanzani. Come si sa non è la prima volta che a I soliti ignoti accadono cose mai viste prima. Poche settimane prima della signora Coriandoli, il conduttore ha dovuto affrontare un "ignoto" che l'ha a dir poco spiazzato.

L'uomo, Carlo di Roma, indossava una tuta con la scritta “Totti”: dopo il classico stacchetto musicale, si è presentato fornendo le sue generalità. Fin qui tutto come da copione, se non fosse che poi si è lasciato andare ad una frase inaspettata: “Sono single”, ha detto mentre il conduttore stupito gli diceva: “Scusa se sono sorpreso, ma è la prima volta che qualcuno lo specifica. Ma ti hanno detto di dirlo?“. “Mi hanno fatto delle raccomandazioni - ha replicato tra le risate in studio, compresa quella di Amadeus e del concorrente vip Luca Sardella - forse mi sono confuso“.

