Paolo Bonolis non rinnova con Mediaset e ritorna in Rai? Dipende tutto da Mario Draghi

Paolo Bonolis andrà in scadenza di contratto il 31 dicembre 2021 e stando alle recenti indiscrezioni non ci sarà un rinnovo con Mediaset. A riportarlo è tvblog.it, sempre ben informato su queste vicende: dopo diverse stagioni televisive trascorse con successo a Cologno Monzese, il conduttore romano sarebbe quindi in procinto di lasciare a fine anno. Ovviamente manca ancora tanto tempo e da qui a dicembre tutto può accadere, però le indiscrezioni stanno già circolando con grande insistenza.

Bonolis potrebbe quindi imprimere una nuova svolta alla sua carriera: che i tempi siano maturi per un ritorno in Rai a partire dal 2022? Molto dipenderà anche dal nuovo amministratore delegato di viale Mazzini che verrà nominato dal governo presieduto da Mario Draghi, ma tvblog sostiene che Bonolis stia facendo più di un pensiero rispetto a un ritorno in Rai. Per fare cosa? Ovviamente le opzioni non mancherebbero, dato che comunque stiamo parlando di uno dei professionisti più amati e più di successo del settore televisivo.

Secondo tvblog Bonolis avrebbe l’imbarazzo della scelta una volta tornato in Rai: potrebbe lanciarsi in un nuovo access time, fare un Festival di Sanremo totalmente rinnovato dopo due ottime edizioni di Amadeus e Fiorello, magari addirittura una stagione di Domenica In, che ha già condotto in passato. Non resta che attendere e vedere che cosa succederà una volta che il contratto con Mediaset sarà scaduto.

