Domenica In, il crollo in pubblico di Mara Venier: "Un incubo, sono stufa. Stanca...", mai vista così

Un periodo difficile, drammatico, per tutti. La pandemia pesa, il lockdown sfibra, il coronavirus uccide. Un incubo che non sembra vicino alla fine. Un incubo che pesa anche per Mara Venier, sempre solare e sorridente, che però si è prestata a un durissimo sfogo sui social. Un video in cui la conduttrice di Domenica In si mostra sorridente, spensierata, proprio durante l'ultima puntata del programma di Rai 1, quella tutta dedicata a Sanremo, dove si sono esibiti tutti i cantanti in gara alla kermesse poi vinta dai Maneskin.

Ma il messaggio di Mara Venier è duro, pesante, un poco disperata: "Sono stufa e stanca... un incubo", ha scritto. Insomma, non ne può più di questa situazione. Non ne può più di non poter ballare e cantare, come al contrario è accaduto solo pochi giorni fa a Domenica In. Il messaggio della mitica Zia Mara, infatti, contrasta con le immagini. E la conduttrice aggiunge: "Voglia di ballare…chissà quando potremo ritornare alla nostra normalità". Insomma, un momento di sconforto, per la Venier.

La conduttrice, però, si può consolare con il record di share messo a segno da Domenica In con la puntata dedicata al Festival di Sanremo. Come detto, un nuovo record, senza la concorrenza di Barbara D'Urso che, considerata l'occasione, non è andata in onda. Insomma, paradossalmente "meglio" Domenica In del Festival, che sul fronte degli ascolti ha un poco stentato. Ma senza pubblico e nelle condizioni per le quali la Venier si lamenta, effettivamente, quella di Amadeus e Fiorello era una sorta di missione impossibile.

