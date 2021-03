Domenica In, Orietta Berti: "Fatti squalificare, tanto non vincerai mai", il "consiglio" segreto di Fabio Fazio

07 marzo 2021 a

a

a

“Fabio Fazio mi ha detto che ci vai a fare, tanto non vincerai mai. Cantala da noi così verrai squalificata e non fai brutta figura”. Orietta Berti ha svelato un retroscena sulla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021. Ospite di Mara Venier per lo speciale di Domenica In dedicato alla kermesse musicale, la Berti ha raccontato un simpatico siparietto avvenuto con Fazio, che stasera la ospiterà a Che tempo che fa su Rai3. Subito dopo ha fatto il suo ingresso sul palco il direttore Coletta, che ha avuto diverse cose da dire a Orietta.

"Cosa aveva dietro". Arisa beccata così: Striscia senza pietà, quel "dettaglio" pesantissimo sul palco dell'Ariston | Guarda

“Io ho parlato con Mara subito dopo aver ascoltato la canzone - ha dichiarato - e ho detto che questo pezzo entra nel cuore. Oltre a essere un tuo fan, devo dire che in questo Sanremo hai rappresentato davvero l’autenticità del cuore. Noi non ci possiamo abbracciare, non possiamo avere relazioni fisiche, ma questo pezzo rimette in moto il sentimento. Poi ti ho sempre apprezzato - ha aggiunto Coletta - perché sei rimasta una persona semplice e sei un valore per tutti noi che ti guardiamo da casa perché non hai mai avuto un tratteggio minimo di divismo”.

"Allagata la stanza d'albergo". Orietta Berti fuori controllo a Sanremo: in piena notte...

In precedenza la Berti aveva svelato anche di avere avuto dei dubbi sulla sua partecipazione a Sanremo: “Stavo male, avevo il Covid, infatti quando mi ha chiamato Amadeus gli ho detto ‘non vengo’. Però il Festival era due mesi e mezzo dopo e tutto è andato bene”.

Orietta Berti? Non proprio. Il tragico errore di Fedez: chi chiama in diretta prima della finalissima di Sanremo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.