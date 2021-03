Domenica In, Mara Venier rossa di rabbia: “Cacciati via? Nessun rispetto per il Papa”

07 marzo 2021 a

a

a

Gli Extraliscio sono furiosi con Mara Venier, che in diretta a Domenica In ha appreso delle dichiarazioni di Elisabetta Sgarbi, produttore musicale del gruppo che ha partecipato al Festival di Sanremo 2021. “La scortesia e la mancanza di attenzione degli autori e della conduttrice è senza scuse”, ha dichiarato la sorella di Vittorio Sgarbi, furibonda per il trattamento riservato alla sua band dalla trasmissione di Rai1 in onda dal teatro Ariston.

"Fatti squalificare, non vincerai mai". Clamorosa Orietta Berti: questa conversazione "segreta", come la spiega Fabio Fazio?

“Invitano settimane prima gli Extraliscio, li fanno fermare un giorno in più a Sanremo, li convocano prima alle 16.30, poi alle 15.30, li sottopongono ai tamponi e poi li rimandano a casa, senza farli esibire e senza fargli dire una parola sulla loro presenza a Sanremo. Sarebbe bastato accorciare le esibizioni di tutti - ha dichiarato Elisabetta Sgarbi - senza fare selezioni arbitrarie e offensive. Una totale mancanza di rispetto, indegna di accompagnare un Festival come quello appena concluso”.

"Sembra di essere al GF Vip". Mara Venier, cosa le scappa a microfono aperto: disastro tecnico

La replica della Venier non si è fatta attendere: “Qui non è stato mandato via nessuno, dovrebbe avere rispetto per Papa Francesco. Abbiamo iniziato molto in ritardo, quindi prima di insultare i miei autori e la sottoscritta la signora si informi bene perché non abbiamo avuto la possibilità di averli in studio. Quindi la signora si dia una calmata”.

"Posso dirlo?". Domenica In a Sanremo slitta per fa posto al Papa: bestemmie e insulti in diretta, Rai1 nella bufera

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.