Isola dei famosi, dramma-Covid per Elettra Lamborghini: il caso che scuote Mediaset. E ora?

Elettra Lamborghini è positiva al Covid e probabilmente salterà le prima puntate de L'Isola dei famosi, dove avrebbe dovuto fare da opinionista insieme a Iva Zanicchi. Si tratta della seconda persona che il programma perde nel giro di qualche giorno. Anche la Miss Italia Carolina Stramare, infatti, è stata costretta al ritiro prima ancora di partire per problemi familiari. A dare la notizia della positività è stata proprio la Lamborghini che ha messo i follower al corrente delle sue condizioni. La cantante ha parlato di quarantena e ha raccontato di essere costretta a stare in casa isolata.

Resta vuota così la poltrona di un opinionista nella trasmissione, almeno per le prime puntate. Stando a quanto riporta TvBlog, la produzione de L'Isola dei famosi starebbe pensando di reclutare un altro volto famoso, Tommaso Zorzi, fresco della vittoria al Grande Fratello Vip su Canale 5. Il sostituto potrebbe addirittura trasformarsi, in base al gradimento del pubblico, in un terzo opinionista. Il nome dell'influencer milanese circolerebbe soprattutto per via della grande amicizia che lo lega alla Lamborghini. E poi ovviamente gode di un grande seguito dopo il trionfo nel reality di Alfonso Signorini.

I primi contatti sarebbero stati avviati già dopo l'uscita di Zorzi dalla casa del GfVip. All'inizio la conduttrice dell'isola, Ilary Blasi, aveva puntato su di lui come opinionista, ma poi l'accordo era saltato. Adesso, invece, il nome dell'influencer milanese sarebbe tornato sul tavolo a causa del temporaneo forfait della Lamborghini. In alternativa, a quanto pare, sarebbero già in pole Antonella Elia e Pupo, gli opinionisti del GfVip.

