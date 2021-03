L'Eredità, "lo brucio". La concorrente sbotta e Flavio Insinna la riprende: tensione alle stelle

12 marzo 2021 a

Tra i nuovi concorrenti del quiz preserale di Rai 1 L'Eredità c'è una ragazza di nome Martina, personalità spumeggiante con studi classici alle spalle, che ha fatto sorridere più di una volta sia il pubblico a casa che il conduttore Flavio Insinna. Tuttavia nell'ultima puntata andata in onda una dichiarazione della concorrente ha fatto storcere il naso al padrone di casa.

Tutto è partito dal gioco della domanda a risposta multipla: "La parola assioma, ovvero un principio che non serve dimostrare, deriva dal greco aksios che si traduce come? Puro, certo, degno o assoluto?". La risposta esatta era "degno". Martina, però, nonostante gli studi classici, ha sbagliato e ha sbottato in diretta: "Lo brucio il libro di greco". Flavio Insinna però l'ha subito ripresa, dicendo: "Non si fa, i libri non si bruciano".

Poi, però, il conduttore ha voluto anche sdrammatizzare: "Il tuo libro di greco ti parlerà come la teiera e la tazzina della Bella e la Bestia". Martina, insomma, non è riuscita ad arrivare fino alla fine del gioco, ma la rivedremo comunque nella puntata di domani 13 marzo. Alla Ghigliottina ci è arrivato il giovane Federico. Le parole da legare erano: "presidente", "atleta", "achille", "obbligo" e "falso". Il campione, però, ha sbagliato, dando come risposta il termine "tallone". La parola vincente, invece, era "giuramento".

