L'Eredità, Sanremo cola a picco? Flavio Insinna promuove Canale 5: cosa gli esce di bocca, un terremoto in Rai

Sembra assurdo ma è verissimo, in Rai anziché promuovere i loro programmi, per esempio il Festival di Sanremo che sta andando in onda in questi giorni, si fa pubblicità a quelli di Canale 5. Ancora una volta. Ieri sera, 4 marzo, infatti, riporta il sito Dagospia, prima che andasse in onda il Tg1, è stata trasmessa come di consueto L'Eredità. Nel gioco finale, che attira milioni di telespettatori, il conduttore Flavio Insinna ha fatto l'elenco delle parole che possono permettere al concorrente di vincere, trovandone una nuova capace di collegare quelle già conosciute.

E in questo caso la parola era , appunto, "ultimo". E tra gli indizi c’era poi la parola “capitano”, e questo ha consentito a Flavio Insinna di ricordare il capitano Ultimo. Ma attenzione, perché c'è un dettaglio non del tutto trascurabile. Canale 5, infatti, sta trasmettendo proprio per contrastare il Festival di Sanremo, le repliche della seguitissima fiction “Ultimo” che ha come protagonista Raoul Bova, che interpreta appunto il capitano.

Ma insomma, non era forse meglio parlare della terza serata del Festival di Sanremo, che va in onda sulla rete ammiraglia della Rai? Sarà contento Fabrizio Salini, l’uomo che guida l’azienda di viale Mazzini? si chiede quindi Dagospia. Anche perché gli ascolti del Festival di Sanremo non sono esattamente soddisfacenti - si parla di vero e proprio flop - e forse non è il caso di sponsorizzare i programmi che vanno in onda sulla rete Mediaset durante L’eredità, programma seguitissimo della Rai.

