Domenica In, scippo di Mara Venier a Flavio Insinna: dove la vedremo in diretta

Una puntata tutta speciale quella di Domenica In in onda domani, 7 marzo. Mara Venier infatti sarà in diretta da Sanremo con lo speciale dedicato interamente alla kermesse musicale condotta da Amadeus e il suo braccio destro Fiorello. Per la conduttrice di Rai 1 quella di quest’anno sarà la sua 12esima edizione dal Teatro Ariston e andrà in onda dalle 15.30 alle 20. Anche l'orario è insolito, visto che la conduttrice si presenterà ai telespettatori in ritardo rispetto al suo solito orario della domenica, ossia le 14.

Il motivo è tutto da individuare nella Messa di Papa Francesco trasmessa in occasione del suo viaggio in Iraq. Altrettanto nuovo il prolungamento di Domenica In fino alle ore 20, quando dovrebbe andare invece in onda Francesca Fialdini con Da Noi… A Ruota Libera e L’Eredità con Flavio Insinna. La puntata ripercorrerà le canzoni in gara nelle serate del Festival e mostrerà quel "dietro le quinte" che in pochissimi conoscono.

Non solo perché anche Achille Lauro con un quadro speciale realizzato appositamente per Mara Venier dal titolo ‘Marilù’ e il vincitore della categoria giovani Gaudiano. In studio a commentare Cristiano Malgioglio, Giovanna Botteri, Pino Strabioli, Roberto Poletti, Francesca Barra e Claudio Santamaria. Guai però dimenticare l'attualità. Come sempre la conduttrice dedicherà uno spazio al coronavirus. In particolare tema centrale sarà la campagna di vaccinazione nel nostro Paese. Il collegamento l'infettivologo Matteo Bassetti e Irama che riporta la sua testimonianza riguardo il Covid-19.

