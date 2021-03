Canzone segreta, Serena Rossi crolla al debutto su Rai1: "Questa sera è un disastro", un fiume di lacrime

13 marzo 2021 a

Serata di debutti, emozioni e lacrime per Serena Rossi. L'attrice e cantante conduce Canzone segreta su Rai1 e si commuove, sciogliendosi in calde lacrime, quando in studio arrivano Luca Argentero e la moglie Cristina Marino. La prima sorpresa è l'esibizione della imprenditrice, che dedica una canzone all'ex protagonista del Grande Fratello, oggi apprezzato interprete al cinema e in tv.

"Ho accettato l'invito perché ci sei tu", si complimenta subito Argentero con la Rossi, allentando la tensione palpabile della prima serata. E quando l'attore parla della figlia Nina Speranza, avuta da poco da Cristina, la presentatrice e padrone di casa crolla letteralmente: "Quando si parla di bimbi mi commuovo un sacco. Questa sera è un disastro!". Fortunatamente, però, va tutto liscio. Argentero non sa chi si esibirà per lui, ma ammette: "Ho un piccolo sospetto che spero di confermare perché altrimenti sarebbe grave". Tutto giusto, sul palco entra proprio la compagna: dopo aver cantato Ocean dive di Duke Dumont, la "loro" canzone, la Marino e Argentero si abbracciano e si baciano. Una bella "rivincita romantica" nel giorno in cui mezza Italia ripiomba nell'incubo lockdown.

Serata di emozioni. si diceva, e anche di rivelazioni. In clima di confidenze, Serena Rossi ha svelato ad Argentero e Cristina com'è nato il suo rapporto con Davide Devenuto, da cui ha avuto un bimbo di 4 anni: "Noi ci siamo conosciuti sul set ed all’inizio di detestavamo". Come dire: le cose possono cambiare, anche molto velocemente.

