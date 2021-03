Amici, chi è davvero Gaia Di Fusco: a soli 12 anni, in tv... l'apparizione che forse nessuno ricorda

13 marzo 2021 a

Gaia Di Fusco è entrata nella scuola di Amici 20 solo da poche settimane, ma già si è fatta notare, al punto che Arisa l’ha voluta fortemente nella sua squadra. Prima di partecipare al talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, la ragazza aveva però avuto già un paio di esperienze televisive. La prima addirittura a soli 12 anni: era il 2013 quando Gaia ha partecipato a Io Canto, facendosi strada fino alla finale esibendosi in canzoni di ogni genere.

Novella 2000 ha ricostruito le sue apparizioni televisive, la prima che non è culminata con la vittoria finale, nonostante da 12enne si sia fatta molto apprezzare per la potenza della voce a un’età così bassa. Poi Gaia è tornata in tv ad All Together Now, partecipando all’edizione che si è svolta a cavallo tra il 2019 e il 2020. Anche in quell’occasione la Di Fusco ha ottenuto feedback molto positivi, andando avanti nella gara fino a raggiungere la finale, senza però ottenere la vittoria anche stavolta.

Che la terza sia invece quella buona? Il Serale di Amici dista una sola settimana e intanto Gaia è già riuscita a conquistare la maglia d’oro prima di altri cantanti che sono all’interno del programma da più tempo, incidendo il suo primo inedito. Di certo c’è che, seppur giovanissima, l’esperienza non le manca.

