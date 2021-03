Verissimo, Orietta Berti: "Per colpa del Covid...", il dramma personale lascia senza parole la Toffanin

13 marzo 2021 a

E' stata una delle grandi protagoniste di Sanremo, adesso Orietta Berti si racconta a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. La cantante ha parlato proprio della sua recente partecipazione alla kermesse: "L'ultima volta a Sanremo era stato 29 anni fa con Giorgio Faletti. Fu una vera e propria vacanza insieme a lui e Osvaldo", ha raccontato. E ancora: "Quando sono tornata quest'anno, ho pensato subito a lui che non c'è più".

L'artista, poi, ha parlato anche del problema di salute di suo marito: "Osvaldo è stato molto male per il Covid, ha perso 16 chili, adesso ne ha ripresi cinque. Sta migliorando, cammina anche meglio. Domani festeggiamo 54 anni di matrimonio, ho ordinato la cena al ristorante. Per una volta non voglio cucinare". Un racconto che ha emozionato sia la conduttrice del programma di Canale 5 sia il pubblico a casa.

Orietta Berti ha rivelato anche quale sia stato il momento in cui ha conosciuto il suo grande amore: "Appena ho visto Osvaldo mi è piaciuto, era serio e protettivo. Essendo un capricorno è un po' possessivo e per noi gemelli è una bella colonna. Siamo nonni di una bambina che si chiama Olivia, ci chiamiamo tutti con la O. I nostri due figli? Li abbiamo concepiti tutti e due in Australia".

