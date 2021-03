Non è l'Arena, Rosalinda Cannavò e quella "morte misteriosa": tam-tam impazzito, scoop di Massimo Giletti. E in procura...

14 marzo 2021 a

Questa sera, domenica 14 marzo, una nuova puntata di Non è l'Arena, il programma di Massimo Giletti su La7. Al centro dell'attenzione il caso-Fabrizio Corona, costretto al ritorno in carcere e che in settimana ha fatto parlare di sé per il tentato suicidio e la follia con gli agenti di polizia. L'ex paparazzo è stato ricoverato in psichiatria. A parlare del caso in studio da Giletti ecco Sandra Amurri, Luca Telese, Ivano Chiesa, Alessandro Sallusti e Gabriella Previtera, mamma di Corona.

E ancora, focus sui cosiddetti "furbetti del vaccino", quelli che saltano la fila: le telecamere di Non è l'Arena mostreranno come da Nord a Sud migliaia di persone delle categorie più disparate hanno trovato il modo di saltare la fila, hanno insomma trovato una scorciatoia per accaparrarsi un vaccino che non gli spettava. Uno scandalo tutto italiano. Si parlerà dei casi di Milano ma torneremo anche in Sicilia con un collegamento da Polizzi Generosa. Parteciperanno al dibattito Pierpaolo Sileri, Gabriella Giammanco, Luigi De Magistris, Dina Lauricella , Alessandro Cecchi Paone e Giovanna Roschetti.

Ma non solo. In un terzo segmento del programma, Giletti tornerà ad occuparsi del cosiddetto Ares-Gate, la vicenda che esplose al Grande Fratello Vip dopo le confessioni di Adua Del Vesco, pseudonimo di Rosalinda Cannavò, sulla misteriosa morte dello sceneggiatore della casa di produzione televisiva, Teodosio Losito. Al GfVip si parlò di una presunta setta legata proprio alla casa di produzione Ares. La Cannavò, in settimana, è stata anche convocata e ascoltata in procura proprio per chiarire quanto detto nel corso del reality di Canale 5. Si è anche appreso che nell'ambito dell'inchiesta potrebbero essere acquisite le registrazioni del GfVip.

