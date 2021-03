C'è posta per te, Belen Rodriguez senza censura: "Come mi fa impazzire", la più privata delle confessioni su Antonino

Francesco Fredella 14 marzo 2021 a

a

a

Belen Rodriguez torna a parlare della sua storia d’amore con Antonino Spinalbese, parrucchiere di cui si è innamorata subito. Pare che sia stato un colpo di fulmine. E a C’è posta per te, il programma di Maria De Filippi su Canale 5 dove era ospite nella puntata di sabato 13 marzo, racconta: “Perché ho fidanzati con una certa continuità? Perché sono fortunata, mi corteggiano. Quindi quando mi lascio, arrivano… E qualcuno mi piace sempre. Antonino mi fa impazzire, altrimenti non ci starei. L’ho conosciuto in quel periodo dell’anno dove fra un lockdown e l’altro ci avevano liberato…Io e lui abbiamo 10 anni di differenza”.

Chiusa, anzi archiviata, la storia con De Martino - adesso Belen è in dolce attesa. La registrazione del programma della De Filippi risale ad alcuni mesi fa (probabilmente non sapeva di essere incinta). Poco tempo fa a Verissimo aveva raccontato: Aspetto una bambina. Si chiamerà Luna Marie. Sognavo fosse una femminuccia. Nascerà in estate. Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine. Avevo smesso di credere nell’amore. Oggi voglio che duri per sempre, non troverò mai più una persona come Antonino”.

Una notizia che ha mandato i fan della Rodriguez in tilt. "Ero rimasta incinta per sbaglio", ha spiegato. “Quando io e Antonino lo abbiamo scoperto eravamo basiti che fosse accaduto. Non ce lo aspettavamo, anche perché era veramente troppo presto, ma poi abbiamo capito che non era così male perché eravamo follemente innamorati. Purtroppo dopo quattro giorni ho perso il bambino. Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio. Fortunatamente, il mese dopo è arrivato”, aveva svelato Belen alla Toffanin.

