Live non è la d'Urso, Mariastella Gelmini promette un piano vaccinale migliore: "500 mila al giorno"

“Ora la situazione è più agevole del passato. Ci sono i vaccini e il generale Figliuolo ha presentato il piano”: Mariastella Gemini rassicura cosi i telespettatori di Live non è la d’Urso. “Non è la prima volta che trascorriamo la Pasqua blindati”, dice la ministra. “Avremmo voluto aprire. Ma c’è un cambio passo. Non procediamo con un Dpcm, ma con un decreto legge: un passaggio in Parlamento necessario. Ci sono 280 milioni per le famiglie. I soldi arrivano subito. Poi vareremo per le aziende 32 miliardi di soldi stanziati. E’ il decreto sostegno. E’ l’ultimo miglio, non possiamo mollare. Dobbiamo sostenere l’economia e scommettere sul piano vaccini”, continua la Gelmini.

E a che punto è il piano vaccini? “Arriveremmo a 500 mila vaccini al giorno. Nel prossimo trimestre arriveranno 52 milioni di vaccini. Moltiplicheremo i punti vaccinali ovunque. Semplificheremo la fase delicatissima...”: la Gelmini scommette sull’immunità a settembre. “Entro l’estate l’80% dei vaccinati”, continua.

Ma la ministra rassicura anche sul vaccino Astrazeneca. “Non facciamoci prendere dal panico. Dobbiamo aver fiducia nella scienza. Le agenzie regolatorie del farmaco affermano che non ci sono problemi”, conclude la Ministra. No panic.

