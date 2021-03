C'è posta per Te, Belen Rodriguez: "Cap*** sparati e vestito in pelle di salsiccia", come si è presentata in studio

15 marzo 2021 a

Luciana Littizzetto scatenatissima. La comica prima di Che Tempo Che Fa si presenta a C'è posta per te su Canale 5. Qui, ospite di Maria De Filippi, c'è anche Belen Rodriguez. Ed è proprio la showgirl argentina ad aizzare la Littizzetto. Entrata in studio Belen si presenta con un vestito trasparentissimo. Davanti infatti viene lasciato ben poco spazio all'immaginazione tanto che la comica esordisce: "Volevo farti subito i complimenti per questo vestito in pelle di salsiccia, con quei cap***oli sparati". Belen non si offende, anzi: "Ci ho riflettuto parecchio e siccome ero così casta ho deciso di farli vedere". "Hai fatto bene" replica senza esitare la Littizzetto.

Non sono mancati gli scherzi nella puntata del 13 marzo. La conduttrice Mediaset ad un certo punto annuncia l'ingresso in studio di un ballerino, provocando il panico nella showgirl. Il timore infatti è che ci sia il suo ex, Stefano De Martino. Ma la stessa De Filippi a fermare l'ingresso degli ospiti per spiegare alla showgirl argentina che non si tratta di De Martino: in ballerino in questione è infatti Andreas Muller. Tutto finito? Chissà. Certo è che la Rodriguez ha definitivamente archiviato l'ex marito. La bella modella infatti è in dolce attesa di una bambina assieme al nuovo compagno Antonino Spinalbese.

"Aspetto una bambina - ha detto dalle anticipazioni -. Si chiamerà Luna Marie”. Una notizia che aspettava con grande ansia: “Sognavo fosse una femminuccia - ha infatti ammesso alle telecamere di Verissimo -. Si chiamerà Luna Marie e nascerà in estate. Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine”.

